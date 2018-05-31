Bilecik'e şehit ateşi düştü

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- IRAK\'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir\'in (24) Bilecik\'teki babaevine acı haber ulaştı.

Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Demir, Irak\'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, sabah saatlerinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehit Demir\'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Mahalle\'de oturan babası Resul ve annesine , askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Demir\'in cenazesinin, yarın Bozüyük\'te toprağa verileceği belirtildi.



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