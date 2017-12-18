Bilecik Valisi Büyükakın: Tartışmaların maksadı isim değişikliği değildir (2)

BAŞKAN YAĞCI: BİLECİK İSMİNDEN GOCUNDUĞUMUZ YOK

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın\'ın, kentin adının \'Ertuğrul\' olarak değiştirilmesine yönelik önerisiyle ilgili Bilecik Belediye Başkanı AK Parti\'li Selim Yağcı da görüşlerini açıkladı. Başkan Yağcı, düzenlediği basın toplantısında, Bilecik\'in dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olmasından gurur duyduklarını söyledi. Yağcı, \"Sayın Valimiz, görüşünü ifade ederken, Bilecik\'in en önemli marka değeri olan, günümüzde de artık dizilerle tarihe canlı bir dönüşün olduğu dönemde de bilinen bir değeri, şehrimize adapte ederek, şehrimizin marka değerini bir üst kademeye çıkartma noktasında bir teklifi ortaya koydular. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu şehrimize geldiğinde de bu konuya ilişkin bir gündem oluşmuştu. Biz, \'Ertuğrul\' ismini isterken 1920\'den beri sahip olduğumuz Bilecik isminden de gocunduğumuz yok. Biz, ne Bilecik\'ten vazgeçeriz ne Ertuğrul\'a olan arzumuzdan vazgeçeriz. Sayın Davutoğlu\'nun şehrimize geldiği zaman kendisine Ertuğrul\'un isim hakkını istediğimizi söyledik. \'Bilecik\'e \'Ertuğrul\' ismini de koyalım, evet; ama Bilecik\'i de yok etmeyelim\" diye konuştu.

Bütünleşmiş şehir uygulamasının hayata geçirilmesi durumunda şehrin isminin değiştirilmesi konusunun gündeme gelmesinin daha faydalı olacağına inandığını belirten Başkan Yağcı, \"Bütünleşmiş şehir kapsamı gerçekleşirse Bilecik il merkezinin ismini kaldıralım, \'Ertuğrul\' koyalım; demek çok doğru bir yaklaşım olmaz kanaatindeyim. \'Ertuğrul\'u Bilecik ismiyle birlikte kullanma noktasında hem geçmişimizle günümüzü bağdaştırma noktasında iyi olabilir. Bilecik, 3 defa işgal görmüş ve gazi olan bir şehirdir. \'Ertuğrul\'u \'gazi\' ile birlikte olarak \'Gazi Ertuğrul\' veya \'Ertuğrul Gazi\' olarak bütün şehir anlamında, şehrin genelinin \'Ertuğrul\' koyup, merkezin ismini Bilecik olarak koymak veya Bilecik merkezi \'Ertuğrul Gazi\' olarak koyup, şehrin genelini Bilecik olarak koymak yasal düzenleme anlamında çok daha makul olabilir diye düşünüyorum\" diye konuştu.



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