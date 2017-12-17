Bilecik Valisi Büyükakın: Bilecik’e 'Ertuğrul' ismi verilebilir (2)

CHP\'li TÜZÜN: BİLECİK ADINDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın\'ın Bilecik isminin \'Ertuğrul\' olarak değiştirilmesi önerisine CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tepki göstererek, \"Biz Bilecik adından rahatsız değiliz\" dedi.

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, yaptığı açıklamada Bilecik Valisi Tahir Büyükakın\'ın önerisini yerinde bulmadığını söyledi. Bilecik’in bilinen tarihinin Tunç çağına kadar dayandığını belirten Tüzün, şöyle dedi:

\"Tarih boyunca çok sayıda kavime yurt olmuş topraklarda yaşıyoruz. Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı bunlardan sadece bilinenler. Osmanlı’nın kurulduğu yer olması ve Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan destansı zaferlerle cumhuriyetimizin kuruluşundaki önemi nedeniyle \'kuruluşun ve kurtuluşun başkenti\' diye adlandırdığımız Bilecik tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Son zamanlarda geliştirilmeye çalışılan bazı akımlar nedeniyle zaman zaman illerimizin adının değiştirilmesi gündeme geliyor. Anadolu’da çok sayıda kentimizde böyle tartışmalar var.\"

\"ERTUĞRUL\'A DA SAHİP ÇIKIYORUZ TARİH ÖNCESİNDEN KALAN MİRASA DA\"

Bilecik adından rahatsız olmadıklarını belirten Milletvekili Tüzün, Cumhuriyet ile birlikte 1926 yılında yasa ile getirilen Bilecik adından rahatsız olmadıklarını kaydederek şöyle dedi:

\"Osmanlı’dan miras kalan \'Ertuğrul\' adına da sahip çıkıyoruz, tarih öncesinden kalan arkeolojik mirasa da. Önemli olan isim değiştirmek değil, tarih boyunca çok sayıda uygarlığın merkezi olan Bilecikimizi yine hak ettiği yere çıkarmak. Enerjimizi isim tartışmalarına değil, Bilecik’in gelişmesine harcamamız gerekiyor. Biz geçmişimizden, tarihimizden gurur duyuyoruz ama geleceğe bakıyoruz. Enerjimizi Bilecik’in geleneksel değerlerini evrensel noktaya nasıl taşıyabiliriz, buna yoğunlaştırmalıyız. Bilecik tarihi ve kültürü nedeniyle elbette güzel unvanları hak ediyor ama bunu tartışmaya açmak, yurdumuzun çok sayıda ilinde başka tehlikeli gelişmelerin de yolunu açar, başka başka amaçlarla isim değişiklikleri gündeme gelir.\"



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