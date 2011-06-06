-BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İLK MEZUNLARINI VERDİ BİLECİK (A.A) - 05.06.2011 - Bilecik Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, gençleri bilim ve gönlü harman ederek yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Özcan, Edebalı Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, BÜ'nün ilk lisans mezunlarını verdiğini belirterek, üniversitenin her alanda teşkilatlanmasını tamamlamak üzere olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özcan, şöyle konuştu: ''Bilim ve gönlü harman ederek ülkenin yarınlarına teminat olacak gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl 1500 öğrenciyi mezunu ettik. Ülkemiz gençlerin bilgisiyle, vatan, millet ve insan sevgisiyle yücelecek. Mezunlarımızın başarıları bizler için gurur olacak.'' Törene, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Şafak Karakoç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öktem, İl Emniyet Müdürü İbrahim Demirci katıldı. BÜ Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.