Bilecik'te LGS'de Milli Eğitim Şube Müdürü'ne ayrıcalık tanındığı iddiası gerilime neden oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda Milli Eğitim Şube Müdürü’ne ve çocuğuna ayrıcalık tanındığı iddiası üzerine veliler ve müdür arasında arbede yaşandı. Veliler, Bilecik Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü'ne seslenerek yaşanan çifte standart uygulamasını protesto etti.

Bilecik Merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nun önünde bekleyen velilerin iddialarına göre; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşi, diğer veliler dışarıda bekletilirken okula alındı. İvrendi ile veliler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

"Birileri kalkıp da torpilli olamaz burada"

Konuya ilişkin sitemlerini dile getiren veli İlyas Balı, yaşananları şöyle anlattı:

“Benim çocuğumun burada 11 aylık emeği var. Şu anda Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nun önündeyiz. İçeride LGS sınavının 2. ayağı sayısal bölümü yapılmakta. 45 dakikalık arada Türkiye şartlarının dışında bir uygulamayla bizi öğrencilerimizle görüştürmediler. Mola esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan bir beyefendiyi polisler içeriye aldı. Daha sonra polislere, halk olarak gittik dedik ki, ‘Bakın beyefendi, bu beyefendi niye giriyor, bizi niye almıyorsunuz?’ Dediler ki ‘Öğrencisine bir şey verecekmiş’. Dedik ki ‘Öğrencimize biz de su vereceğiz bizim de içeriye girmemiz gerekiyor’. Derken burada bir arbede yaşandı. Daha sonra o şube müdürü denen vatandaşı yaklaşık 20 dakika sonra çıkarabildiler. O arada, Müdür Yardımcısı Caner Bey geldi. Bize açıklama yaparken dedi ki ‘Kendisi Milli Eğitim Müdürlüğümüzden kıymetli biri. Onu almamız gerekiyor, sadece bir ihtiyaç malzemesini verdi’ dedi. Bu, Türkiye’de şu an anayasal hukuka karşı olan bir şey. Eşitlik nerede, hukuk nerede, adalet nerede? Hani şartlar eşitti. Herkesin çocuklarının velisi burada, gözünün önünde bir kişiye ayrı torpil, istismar sağlandı. Bu konuda şikayetçiyiz. Sayın valimizden rica ediyoruz. Benim çocuğumun burada 11 aylık emeği var, herkesin çocuğunun emeği var. Birileri kalkıp da torpilli olamaz burada. 20 dakika boyunca içeride çocuğunu yedirdi içirdi, güzelce besledi sonra çıktı.”

"Sorumlusu kimse cezasını versin"

Bir diğer veli Süleyman Doğru ise şunları söyledi:

“Şube müdürü olduğunu söyleyen bir kişi, eşi ve kendisiyle içeriye girmeye çalışıyor, çocuğuna yiyecek içecek götürüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim herkesin çocuğu özel, herkesin çocuğu güzel. Kimsenin bir farklılığı yok. Ben de sabahın beş buçuğunda kalktım çocuğum sınava gelsin diye bekledim burada. Herkes de bekledi. Kuralları koyanlar, kendileri için kaldırıyorsa burada bir sıkıntı var. Birileri kural koyuyor herkes uymak zorunda. Milli Eğitim Müdürü kimse araştırsın. Sorumlusu kimse cezasını versin. Sayın valimiz de bu işin gereğini yapsın yani herkesin çocuğu var. Bir kural var; buraya veliler giremiyor, çocuklarına su, yiyecek götüremiyor. Ben götüremiyorsam kimse götürmeyecek.”

"Herkesin kurala ayak uydurması gerekiyor"

Veli Mithat Özsoy, “Arkadaşımıza katılıyorum. Ben de şahidim. Arkadaşa ‘izin belgen var mı?’ dedik. ‘Hayır, işinize bakın’ dedi. Aynı şekilde biz de şikayetçiyiz. Herkesin kurala ayak uydurması gerekiyor” diye konuştu. (ANKA)