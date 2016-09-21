Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 'çevre düzenlemesi': 150 ağaç dümdüz edildi!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan 150’inin üzerindeki çam ağacının kesilerek yerine oturma alanı yapılması tartışmalara neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; üniversitenin rektörlük binasıyla fakülte arasında bulunan alana yaklaşık 30 yıl önce dikilen çam ağaçları, 2015-2016 yaz okul dönemi kesilerek, altında buluna yeşillik alana parke taş döşetilip yerlerine oturma bankları yaptırdı.

Yeni eğitim dönemine başlayan öğrencileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine geldiklerinde gördükleri manzara karşısından çok üzüldüklerini, adeta şok yaşadıklarını belirterek, “Üniversitemiz zaten sosyal etkinliklere kapalı bir üniversite. Burada yapabildiğimiz tek sosyal aktivite çimlere oturabilmekti. Kendimizi gerçekten üniversiteli hissettiren tek durum buydu. Okulun inşaatı zaten çok uzun yıllardır sürüyor. Yaz tatiline çıktığımızda böyle bir hayal kırıklığıyla karşılaşacağımızı hiç düşünmedik. Hatta aksine üniversitemiz güzelleşecek, yaşam alanımız olacak sandık. Fakat geldiğimizde tam anlamıyla şok olduk. Yılların ağaçlarını nasıl kestiler anlam veremiyoruz. Bilecik ili yeşilliği ile anılırken, üniversitemizde yeşil alanların böyle bir katliamla yok edilmesi bizi çok üzdü. Umuyoruz ki üniversitemiz sosyal aktivitelere fırsat vermeye başlayacaktır. Zaten elimizden başka bir şey gelmiyor maalesef. Yapmak istediğimiz zaman engelleniyoruz. Üniversitemiz Türkiye genelinde yapılan araştırmalar ile 130 üniversite arasından 128'nci sırada yer alıyor. Bu şekilde devam edilirse 130'uncu oluruz” dediler.



Öte yandan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'a ulaşamadıklarını anlatan öğrenciler, rektör beyin kendisiyle değil danışmanlarıyla görüşülmesini istediğini iddia ettiler.