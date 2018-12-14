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Bilecik Milletvekili'nden Meclis'te yöresel sunum

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Meclis’te parlamento muhabirlerine seçim bölgesine ait boza, ayva ve nardan yapılan lokum ile özel tahin helvasını tanıttı

14 Aralık 2018 20:18

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Meclis’te parlamento muhabirlerine seçim bölgesine ait boza, ayva ve nardan yapılan lokum ile özel tahin helvasını tanıttı.
AK Partili Milletvekili Selim Yağcı, seçim bölgesi olan Bilecik’in bozasını, özel tahin helvası, 41 çeşit baharattan yapılan Osmanlı Şerbeti  ile nar ve ayvadan yapılan lokumunu tanıttı. Bilecik’in yöresel ürünlerinin sunumu yine yöresel kıyafetlerle yapıldı.
Selim Yağcı. Meclis’te iktidar ve muhalefet milletvekillerine boza helvası ve lokum ve Osmanlı Şerbeti ikram etti.

Görüntü Dökümü:

_Miletvekilinin bölgesindeki yiyecekleri tanıtması
-İkram etmesi
_Detaylar

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

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