Bilecik merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul, Bursa ve Bilecik\'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Bilecik TEM Şubesi\'ne götürüldü.

Operasyon kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.