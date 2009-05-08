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Yaşam

Bilecik-Bozüyük yolu kapalı

08 Mayıs 2009 12:08

Bilecik-Bozüyük yolunun kapalı olması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik-Bozüyük yolu yapım çalışmaları nedeniyle kapalı bulunuyor. Ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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