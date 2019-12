Bile bile AIDS bulaştırdı

Almanya'nın ünlü pop grubu No Angels'ın solisti Nadja Benaissa, üç erkeğe bilerek HIV virüsü bulaştırmaktan gözaltına alındı.



26 yaşındaki ünlü şarkıcı Nadja Benaissa geçen hafta sonu polis tarafından gözaltına alındı. No Angels'ın solistinin neden gözaltına alındığı ise bugün belli oldu.



Nadja Benaissa, HIV virüsü taşımasına rağmen 2004 ile 2006 yılları arasında üç erkekle korunma önlemi almadan cinsel ilişkiye girmekten suçlanıyor. Nadja'nın başkasının sağlığına zarar vermekten savcılıkta ifadesi alındı.



Alman savcılığından yapılan açıklamada ünlü şarkıcıyla kondom kullanmadan cinsel ilişkiye giren erkeklerden en az birine HIv virüsünün buluştığı belirtildi.



No Angels adlı pop grubunun diğer üyelerinin Nadja Benaissa'nın AIDS hastası olmasından haberleri olup olmadığı da savcılık tarafından araştırılıyor.