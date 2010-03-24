Bildt: İlişkiler normale dönecektir

T24 - İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Türkiye-İsveç ilişkilerinin normale döneceğini ümit ettiğini söyledi.



Stockholm'de Türk Gençlik Federasyonu'nun daveti üzerine bugün federasyona gelen İsveç Dışişleri Bakanı Bildt, bu ülkede yaşayan Türk gençleriyle konuştu, mecliste kabul edilen Ermeni iddialarıyla ilgili öneri konusundaki endişeleri dinledi, sorulara yanıt verdi.



İsveç meclisine getirilen önerinin kabul edilmesinden dolayı üzgün olduğunu tekrarlayan Bildt, önerinin kabul edilmesinden sonra gerilen iki ülke ilişkilerinin kısa sürede yeniden normale dönmesini umduğunu kaydetti. Önerinin reddedilmesi için parti olarak çaba gösterdiklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını da kaydeden Bildt, ''İsveç'in her zaman Türkiye'nin dostu olarak yanında yer aldığını'' bildirdi.



'Siyasette aktif olun'



Meclis'te kabul edilen öneri nedeniyle İsveç'te yaşayan Türk toplumunun endişeye kapılmasına gerek olmadığına da dikkati çeken Bildt, bu konuda rahat olmalarını istedi. Carl Bildt, İsveç toplumunun çok kültürlü olduğunu ve barış içinde yaşadığını, bundan sonrada bu durumun bozulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.



Türk gençlerine, ''İsveç'te sosyal hayata katılın ve siyasi alanda aktif olun mesajı da veren'' Bildt, ''Ülkedeki değişik siyasi parti organizasyonlarında yer alın'' dedi. İsveç'te yaşayan Türklerin iki ülke arasında köprü görevi gördüklerini de açıklayan Bildt, Türklerin kendi dil ve kültürlerini unutmadan İsveç toplumuna entegre olmalarını da istedi.