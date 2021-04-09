Bildiriye imza koymayan emekli amiral Semih Çetin: Belgenin üzerinde 6 Nisan yazıyordu 4 Nisan'da basına sızdırıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasının ardından 103 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi'ni imzalamayan emekli amiral Semih Çetin, metne son halinin verildiği WhatsApp grubunda yaşanılanları aktararak; "Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı." ifadelerini kullandı.

Çetin, “Emekli Amirallerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen son taslakta başlıkta ‘Yüce Türk Milletine’ ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan’dı fakat 4 Nisan’da basına sızdı” dedi.

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Çetin, Halk TV'de katıldığı Açıkça programında açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, duyuruyu okuduğunda metinde bir sorun görmediğini ancak farklı nedenlerle imza atmadığını söyleyen emekli Amiral Semih Çetin “Bana gönderilen metinde ‘Yüce Türk Milletine’ diye bir ifade de yok. Başında ‘basın duyurusu’ yazıyor" diye konuştu. Çetin "Bana gönderilmesinden sonra değiştirildi mi? Kim ne amaçla değiştirdi bilmiyorum" dedi.

Çetin, metni imzalamaması gerekçesini "Bildiri bana da geldi ancak bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım" sözleriyle açıkladı.

Bana gönderilen taslak bildiride "Yüce Türk Milletine" diye bir başlık yok

Çetin'in açıklamaları şöyle:



Bildirinin yayımlanmasından sonra 'darbe' iddiaları ortaya çıkınca hemen WhatsApp grubundaki yazışmalara döndüm. Acaba konuyla ilgili bir konuşma var mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Bildiri hazırlanmış kendi aralarında ‘şurasını böyle düzeltelim, bu çıksın’ gibi konular konuşmuşlar. Bana geldiğinde bildiri son halindeydi. Zaten bildiri de değil üzerinde ‘basın duyurusu’ yazıyordu. Sonunda da ‘kamuoyuna saygıyla arz ederiz’ ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı. (Independent Türkçe, Halk TV)