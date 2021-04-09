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Bildiriye imza koymayan emekli amiral Semih Çetin: Belgenin üzerinde 6 Nisan yazıyordu 4 Nisan'da basına sızdırıldı

09 Nisan 2021 00:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasının ardından 103 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi'ni imzalamayan emekli amiral Semih Çetin, metne son halinin verildiği WhatsApp grubunda yaşanılanları aktararak; "Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı." ifadelerini kullandı. 

Çetin, “Emekli Amirallerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen son taslakta başlıkta ‘Yüce Türk Milletine’ ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan’dı fakat 4 Nisan’da basına sızdı” dedi.

TIKLAYIN: 103 emekli amiralin 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisine soruşturma başlatıldı

Çetin, Halk TV'de katıldığı Açıkça programında açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, duyuruyu okuduğunda metinde bir sorun görmediğini ancak farklı nedenlerle imza atmadığını söyleyen emekli Amiral Semih Çetin “Bana gönderilen metinde ‘Yüce Türk Milletine’ diye bir ifade de yok. Başında ‘basın duyurusu’ yazıyor" diye konuştu. Çetin "Bana gönderilmesinden sonra değiştirildi mi? Kim ne amaçla değiştirdi bilmiyorum" dedi.

Çetin, metni imzalamaması gerekçesini "Bildiri bana da geldi ancak bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım" sözleriyle açıkladı.

Bana gönderilen taslak bildiride "Yüce Türk Milletine" diye bir başlık yok

Çetin'in açıklamaları şöyle:

Bildirinin yayımlanmasından sonra 'darbe' iddiaları ortaya çıkınca hemen WhatsApp grubundaki yazışmalara döndüm. Acaba konuyla ilgili bir konuşma var mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Bildiri hazırlanmış kendi aralarında ‘şurasını böyle düzeltelim, bu çıksın’ gibi konular konuşmuşlar. Bana geldiğinde bildiri son halindeydi. Zaten bildiri de değil üzerinde ‘basın duyurusu’ yazıyordu. Sonunda da ‘kamuoyuna saygıyla arz ederiz’ ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı. (Independent Türkçe, Halk TV)

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.

Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi. 

103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 Nisan sabahı gözaltılar yapıldı. 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

 

 

 

 

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