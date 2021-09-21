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Medya

Bildirici'nden Hürriyet ve Sabah'a: Erdoğan'ın New York’ta gezdirdiği gazeteciler Türkevi için gurur vs. demişler ama harcanan parayı yazamamışlar!

Bildirici, 291 milyon dolar lira harcandığına dikkat çekti

21 Eylül 2021 07:18

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı New York Türkevi konusunda Hürriyet ve Sabah gazetesinde yer alan haberleri eleştirirken, "Türkevi için gurur, başyapıt vs demişler ama bina için harcanan parayı yazamamışlar" dedi. 

Medya Ombudsmanı Bildirici, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge imzalı "New York’ta gökyüzüne yükselen bir Türkevi" ve Sabah gazetesinden Betül Usta ile Erdem Anılan imzalı "Türkiye’nin gücünü yansıtan bir başyapıt" başlıklı haberleri eleştirdi. 

Bildirici, Twitter'dan şunları yazdı:

"Erdoğan’ın özel uçağında ABD’ye taşıdığı, kiralanan araçlarla New York’ta gezdirdiği gazeteciler 35 katlı Türkevi için gurur, başyapıt vs demişler ama bina için harcanan parayı yazamamışlar! Uçakta olmayan Sözcü ve Gazete Pencere’de gördüm binanın maliyetini:291 milyon dolar!"
 
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