Bildirici’den Posta gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in silahla poz verdiği haberine: Gazeteci, insan öldürme aygıtı olan silahlarla yan yana gelemez

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Posta gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in Sarsılmaz şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ile gerçekleştirdiği söyleşi için silahla poz vermesini eleştirdi. “Gazetecilik barış mesleğidir. Gazeteci, insan öldürme aygıtı olan silahlarla yan yana gelemez, silah kullanmaz” diyen Bildirici ayrıca Çelik’in haberinin gazetecilik çalışmasından çok bir şirket tanıtım metnine benzediğini ifade etti.

“Aliş, şirketini bu kadar kusursuz, gelişkin, üstün teknoloji ile donanmış, neredeyse rakipsiz gösterirken Hakan Çelik, bu söylenenleri hiçbir şekilde sorgulamıyor, eksiğine gediğine bile dikkat çekmiyor. Şirketini överken neredeyse ayakları yerden kesilen Aliş’i aşağı çekmiyor, söylediği her şey sonuna kadar doğruymuş gibi dinliyor” diye eleştiride bulunan Bildirici, “Sanırım sorun, Hakan Çelik’in savunma sanayi kuruluşlarıyla kurduğu ilişki biçiminden kaynaklanıyor” dedi.

“Hakan Çelik, gazeteciliğin temel kurallarından biri olan ‘temas-mesafe kuralını’ ihlal etmiş, savunma sanayi ve bu alandaki şirketlerle fazlaca iç içe geçmiş görünüyor” diyen Bildirici, ayrıca Çelik’in silahla poz vermesini de eleştirdi. Bildirici, “Gazetecilik barış mesleğidir. Gazeteci, insan öldürme aygıtı olan silahlarla yan yana gelemez, silah kullanmaz” dedi.

Bildirici, “Gazeteciliği silahla bir araya getirmekle kalmıyor hem de ‘eğitim atışı programına katıldığını’ yazarak, silah eğitimi alma ve kullanmayı doğal gösteriyor, yüceltiyor. Tüfekli fotoğraf, söyleşinin yanlışlarını, bir silah firmasını tanıtma çabasının ve savunma sanayiyle içli dışlı ilişki kurmanın ötesine taşırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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