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Medya

Bildirici:  Bahçeli'nin "Düzensiz göç istiladır" sözünü iktidar gazeteleri ya iç sayfalarda "Bize sığınanları nasıl ateşe atarız" başlığıyla saklamış ya da Sabah gibi hiç vermemiş

01 Ağustos 2021 10:59

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Düzensiz göç istiladır" sözünün gazetelere nasıl yansıdığını değerlendirdi. Bildirici, "Bahçeli'nin 'Düzensiz göç istiladır' sözünü iktidar gazeteleri ya iç sayfalarda 'Bize sığınanları nasıl ateşe atarız' başlığıyla saklamış ya da Sabah gibi hiç vermemiş" ifadesini kullandı. 

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahçeli'nin 'Düzensiz göç istiladır' sözünü sadece Karar, 'Cumhur'da göçmen çatlağı' diye görmüş.İktidar gazeteleri ise ya iç sayfalarda "Bize sığınanları nasıl ateşe atarız" başlığıyla saklamış ya da Sabah gibi hiç vermemiş.Oysa Bahçeli'nin sözlerini hep ilk sayfada büyütürlerdi" yorumunu yaptı. 

TIKLAYIN | MHP lideri Devlet Bahçeli: Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, bayram nedeniyle ülkelerine gidenlerin geri dönüşlerine de lüzum yoktur

 

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