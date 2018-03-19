Bildirici akademisyen hakkında gerekçeli karar açıklandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisine imza atarak \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan akademisyen Aylin Altınay Cingöz hakkındaki hükmün gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda; \"Sözde sorumluluk sahibi aydın bir akademisyen olarak \"Barışa katkısı olsun diye bildiriyi imzaladım\" diyen sanık Cingöz\'ün, aynı mahiyette bir bildiri veya çağrıyı PKK silahlı terör örgütüne karşı yapmayı düşünmemesi ya da düşünmek istememesi aydın, barışçı, demokratik, sorumluluk sahibi ve tarafsız akademisyen kimliği ile hiçbir şekilde bağdaşmadığı tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır\" denildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisine imza attığı gerekçesiyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiği akademisyen Aylin Altınay Cingöz\'e ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme heyeti hazırladığı 21 sayfalık gerekçeli kararda, suça konu ve sanığın da içerisinde bulunduğu bin 128 akademisyen tarafından imzalanarak 11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan bildirinin çatışmaların arttığı dönemde yayınlandığına dikkat çekildi.

532 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU... 362 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN MAHRUM KALDI...

Kararda, 2015 yılının ikinci yarısında örgütün bu eylemlerine ilişkin 532 güvenlik görevlisinin şehit olduğu 228 sivilin de hayatını kaybettiği belirtilen gerekçeli kararda, devletin almış olduğu sokağa çıkma yasağı kararı sonucunda 1 milyon 300 bin kişinin doğrudan etkilendiği, 362 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, bahse konu bildirinin imzanlandığı dönemde, örgütün eylemlerinin durdurulması veya önlenmesi için kolluk tarafından kullanılan kuvvetin ölçülü, orantılı ve hem iç hem de uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulandı. Aksinin kabulü halinde ise devletin, şiddet içeren terör eylemlerine kayıtsız kalması ve vatandaşlarına sahip çıkmaması gibi bir sonucun doğacağı ifade edildi.

BESE HOZAT\'IN AÇIKLAMSINDAN SONRA YAYINLANDI

Gerekçeli kararda, PKK terör örgütünün yürütme konseyi eş başkanı Bese Hozat\'ın, örgüt güdümündeki medya aracılığıyla 22 Aralık 2015 tarihinde \"Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın\" şeklindeki açıklamasından sonra, yargılamaya konu bildirinin hazırlandığı, basın ve yayın yoluyla paylaşılmak suretiyle algı yaratılmaya çalışılığı belirtildi.

AYNI BİLDİRİ PKK\'YA KARŞI YAPILMADI

Gerekçeli kararda; \"Sözde sorumluluk sahibi aydın bir akademisyen olarak \"Barışa katkı olsun diye bildiriyi imzaladım\" diyen sanık Cingöz\'ün, aynı mahiyette bir bildiri veya çağrıyı PKK silahlı terör örgütüne karşı yapmayı düşünmemesi ya da düşünmek istememesi aydın, barışçı, demokratik, sorumluluk sahibi ve tarafsız akademisyen kimliği ile hiçbir şekilde bağdaşmadığı tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır\" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU

\"Bu suça ortak olmayacağız\" başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla soruşturma açmış, akademisyen hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı.