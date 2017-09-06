Bıldırcın avlayanlara 8 bin lira ceza

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, 4 bıldırcın avlayan 4 kişiye toplam 8 bin lira para cezası kesildi.

Akşam saatlerinde Gölbaşı’na bağlı Balkar Beldesi\'nde av yasağı bulunan Hüyük mevkiinde av tüfeğiyle bıldırcın avlayan S.K., O.K., H.S. ve K.S. avlamış oldukları 4 bıldırcın kuşuyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından yakalandı. Ruhsatsız 2 av tüfeğine el konulurken kişi başına 2\'şer bin olmak üzere4 avcıya toplam 8 bin lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI