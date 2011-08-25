-Bildikleri diller albüme yazılacak TBMM (A.A) - 25.08.2011 - TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, ''Sayın vekillerimizin bildiği diller içerisinde yerel dillerden bir tanesini yazdırmak istiyorsa 'şu dili biliyorum' diye o dil de albümde geçecek'' dedi. Sadettin Kalkan, 24. Dönem Meclis albümünün hazırlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalkan, ''Sayın vekillerimizin bildiği diller içerisinde yerel dillerden bir tanesini yazdırmak istiyorsa 'şu dili biliyorum' diye o dil de albümde geçecek. Eğer 'ben Boşnakça biliyorum' diyorsa Boşnakça, 'Kürtçe istiyorum' derse Kürtçe, 'İngilizce biliyorum' derse bildiği diller Kürtçe, İngilizce, Boşnakça bu anlamda geçecek'' diye konuştu.