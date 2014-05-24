Bild'den Erdoğan'a açık mektup: Hoş gelmediniz, burada istenmiyorsunuz

Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya’nın Köln kentinde seçim mitingi düzenlemeye hazırlanırken, ülkenin en önde gelen gazetelerinden Bild, Erdoğan’a yazılmış açık bir mektubu internet sitesinden Türkçe ve Almanca olarak yayınladı.

Mektupta, “Biz demokratik, özgürlüğü seven, farklılıkların birarada yaşadığı bir ülkeyiz. Burada yasalar siyasetçiler için de geçerlidir. Bizde kadınlar sokakta üstsüz de yürüyebilir. Biz herkesin fikrini söylemesine izin veririz, zırvalasa bile. Bu akşam istediğinizi söyleyin, sayın Erdoğan. Ama biz size hoşgeldin demiyoruz, istenmiyorsunuz” denildi.

Bild gazetesinin internet sitesinde yer alan açıklamanın Türkçe tam metni şöyle:

Sayın Başbakan Erdoğan,

bugün Köln'de 18.000 Türkiye kökenli Almanyalı karşısında seçim propagandası yapacaksınız. Muhtemelen, Şubatta Berlin'de yaptığınız gibi şöyle sesleneceksiniz onlara: "Dilinizle, bayrağınızla, kültürünüzle gurur duyun" – ve bununla Almanya'yı kastetmeyeceksiniz.

Ya da dört sene önce Köln'de yaptığınız gibi suçlayıcı iddialarda bulunacaksınız: "Asimilasyon insanlık suçudur".

Almanya özgür bir ülkedir, burada herkes fikrini açıkça söyleyebilir. Bu yüzden, konuşmanızı yasaklayamayız ve yasaklamak da istemiyoruz. Ama yine de bilin ki:

HOŞ GELMEDİNİZ, BURADA İSTENMİYORSUNUZ!

Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden 301 insan için gözyaşı dökmediniz, omuz silktiniz ve dediniz ki: "Bunlar olağan şeylerdir."

İnternet platformları Youtube ve Twitter'i kapattırdınız, çünkü orada halkınız özgürce fikrini ifade edebiliyordu.

Ailenize yönelik yolsuzluk iddialarına cevap olarak yüzlerce polisi ve savcıyı görevden aldınız. Eleştirilerine katlanamadığınız gazetecileri hapse attırıyorsunuz.

Kadınlara, kaç çocuk yapacaklarını buyurmak istiyorsunuz. Kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin aynı evde kalmasını yasaklamaya çalışıyorsunuz. Aşık çiftlerin parklarda elele tutuşmasını engellemek istiyorsunuz.

İstanbul'un Taksim meydanında şiddete başvurmadan özgürlük için gösteri yapan gençlerin üzerine polisi acımasızca saldırttınız. Göstericilere "çapulcu" dediniz.

Cumhurbaşkanımız Joachim Gauck'a, Türkiye ziyareti sırasında Türkiye'deki demokrasinin durumu hakkında endişelerini dile getirdiği için hücum ettiniz.

Sizin gibi siyasetçileri istemiyoruz Almanya'da.

HOŞ GELMEDİNİZ, BURADA İSTENMİYORSUNUZ!

Biz demokratik, özgürlüğü seven, farklılıkların birarada yaşadığı bir ülkeyiz. Burada yasalar siyasetçiler için de geçerlidir. Bizde kadınlar sokakta üstsüz de yürüyebilir. Biz herkesin fikrini söylemesine izin veririz, zırvalasa bile.

Bu akşam istediğinizi söyleyin, sayın Erdoğan. Ama biz size hoşgeldin demiyoruz, istenmiyorsunuz.