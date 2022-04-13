Bild: Zelenski, 'Rusya'yla yakın bağları' olduğu gerekçesiyle Almanya Cumhurbaşkanı'nın Kiev'e gelme talebini reddetti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in çarşamba günü diğer Avrupa liderleriyle birlikte başkent Kiev'i ziyaret etme talebini reddettiği belirtildi.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Steinmeier, çarşamba günü Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya liderleriyle birlikte Kiev'e gitmek istiyordu; ancak ziyaret talebi Alman liderin geçmişte Rusya Dışişleri Sergey Lavrov'la sahip olduğu yakın bağlar ve siyasi kariyeri boyunca Moskova-Berlin'in güçlü ekonomik bağları olmasını savunması gerekçesiyle Zelenski tarafından reddedildiği belirtildi.

Bild'e konuşan bir Ukraynalı diplomat, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya'yla yakın bağlarını biliyoruz. Bu Steinmeier Formülü'yle de öne çıkmıştı. Şu anda Kiev'de istenmiyor. Bu bir gün değişecek mi göreceğiz" dedi.

Steinmeier, Almanya'nın dışişleri bakanı olduğu dönemde Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin kilitlendiği 2016 yılında Steinmeier Formülü'nü önermişti. Teklif, Ukrayna'nın ayrılıkçı kontrolündeki doğusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemciliğinde bir seçim yapılmasını öngörüyordu.

Salı günü Polonya'da açıklamalarda bulunan Steinmeier, "(Kiev'e) Gitmeye hazırdım. Ancak şunu söylemeliyim ki bunu Kiev istemedi" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah sağlama konusunda uzun süre çekimser kalması ve Kuzey Akım 2 boru hattı projesini geç durdurması Kiev ve bazı Batı ülkelerinin tepkisini çekmişti.