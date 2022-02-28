Bild: UEFA, Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti!

UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti.

Alman Bild gazetesi, UEFA'nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı.

Bu kararla birlikte Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.

"UEFA'ya güveniyoruz"

RB Leipzig takımının yöneticisi Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İletişim kalmaya devam ediyoruz. UEFA'ya ve onların vereceği karara güvenimiz tam. Maçların iptal edileceğini düşünüyoruz."

Hafta sonu Leipzig'ten yapılan açıklamada UEFA ile görüşmelerin sürdüğü ve Spartak Moskova eşleşmesiyle ilgili kararın yakın zamanda açıklanacağı belirtilmişti.