Bild: Tayland Kralı, doğum günü hediyesi olarak 'metresini' kraliçe yaptı

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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 'metresi' Sineenat Wongvajirapakdi'yi doğum günü hediyesi olarak kraliçe ilan ettiği belirtildi.

Bild'in aktardığına göre 68 yaşındaki kral, 36 yaşındaki Wongvajirapakdi'yi salı günü kraliçe yaptı.

Wongvajirapakdi, doğum gününü kral Vajiralongkorn ile birlikte Bangkok'taki Wasukri Limanı'nda kutladı.

Kral, 2019 yılında Kraliçe Suditha'nın taç giyme törenini engellediği gerekçesiyle Wongvajirapakdi'yi saraydan "atmıştı". Wongvajirapakdi'nin daha sonra hapse atıldığı belirtildi. Geçen Ağustos ayına kadar Wongvajirapakdi'nin nerede olduğu bilinmiyordu ve öldüğü iddia ediliyordu.

Geçen eylül ayında Kral Vajiralongkorn, Wongvajirapakdi'yi 'affederek' tekrar 'resmi metresi' ilan etti.