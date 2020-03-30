Bild: Tayland Kralı, 20 kişilik 'harem'iyle beraber kendisini Almanya'da bir otelde izole etti

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Tayland'ın sık sık tartışmalı hareketleriyle gündeme gelen Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini 119 kişilik ekibiyle beraber Almanya'da bir otelde izole ettiği iddia edildi.

Rama X olarak da tanınan kralın, Almanya'daki Garmisch-Partenkirchen bölge konseyinin özel izniyle bütün Grand Hotel Sonnenbichl'i kendisi ve 'harem'ine kiraladığı belirtildi.

Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre otelde kralla beraber 'harem'inden 20 kadın ve birkaç hizmetçi kalıyor. Vajiralongkorn'un 4 eşinin otelde olup olmadığı belirtilmedi.

Bölgedeki oteller Koronavirüs salgını nedeniyle kapalıydı.

İddiaya göre grup, otelde bir süre kaldıktan sonra "virüsle temasa geçmiş olabilecekleri" gerekçesiyle Tayland'a geri gönderildi.

Haber, Tayland'da büyük tepkiye neden oldu. "#NedenBirKralaİhtiyacımızVarKi?" 1.2 milyon kez paylaşıldı. Ülkede kraliyet ailesi mensuplarına hakaret edenler 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor.