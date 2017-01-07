Bild: Steinmeier şubatta görevi bırakıyor

Bild gazetesi Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerine dayandırarak verdiği haberinde, Steinmeier'in Joachim Gauck'un yerine yeni cumhurbaşkanı olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Gazete Steinmeier'in Sosyal Demokrat Parti'nin Ocak sonunda yapacağı parti kongresinin ardından görevini bırakacağını kaydetti. 29 Ocak'taki bu toplantıda Sosyal Demokratlar'ın hem 2017 seçimlerindeki başbakan adayını, hem de Steinmeier'in yerine dışişleri bakanlığı görevine geçecek ismi belirlemesi bekleniyor. Bild gazetesi bu haberlerle ilgili olarak Sosyal Demokrat Parti ve Dışişleri Bakanlığı'nın yorum yapmak istemediğini belirtti.

Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin ortak cumhurbaşkanı adayı Steinmeier'in 12 Şubat'ta Federal Seçiciler Kurulu'nda yapılacak oylama sonucu seçilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ilerleyen yaşını gerekçe göstererek ikinci kez bu göreve aday olmayacağını belirtmişti. Joachim Gauck'un görev süresi 17 Mart 2017'de sona eriyor.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), geçen yıl kasım ayında düzenledikleri ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in istifasının ardından bu göreve gelecek isimler arasında Avrupa Parlamentosu'nun görevini bırakacak olan Başkanı Martin Schulz'un adı da geçiyor.

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afp, HT/SSB