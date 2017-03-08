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Spor

Bild: Grosskreutz'u bu hale getiren 16 yaşındaki bir Türk

16 yaşındaki Türk'ün poliste sabıkası bulunduğu da belirtildi

08 Mart 2017 15:52

Bild Gazetesi, Kevin Grosskreutz'u 28 Şubat'da hastanelik eden kişinin, poliste yaralama ve tehlikeli yaralama suçlarından kaydı olan, 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.

Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan ancak evrakları yetişmeyince forma giyemeden devre arasında Stuttgart'a giden Grosskreutz, 28 Şubat'ta alkollü halde bir kavgaya karışmış ve hastanelik olmuştu. 28 yaşındaki Alman oyuncu, yaşananların ardından kulüpten gönderilmiş, sonrasında ise futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Alman Bild Gazetesi, Grosskreutz'u hastanelik eden kişinin 16 yaşında olduğunu yazdı. Saldırganın Türk vatandaşlığının da bulunduğunun belirtildiği haberde, şahsın daha önceden yaralama suçundan poliste kaydının olduğu ifade edildi. Saldırganın Stuttgart'ın 60 kilometre doğusundaki Geislingen'de yaşadığı vurgulanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.

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