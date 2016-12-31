Bild Genel Yayın Yönetmeni görevi bırakıyor

Bild Yayın Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann 30 yılın ardından Axel Springer yayın grubundaki görevlerini bırakma kararı aldı. Axel Springer yayın grubu, Diekmann'ın 31 Ocak 2017'de kendi arzusuyla işinden ayrılacağını duyurdu.

Springer Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, Diekmann'ın yayın grubundaki çalışmalarını övdüğü açıklamasında Bild'in onun sayesinde büyük başarı elde ettiğini belirterek, Kai Diekmann'ın kararını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Diekmann ise Springer'e verdiği 30 yıllık hizmetin kendisi için bir onur olduğunu kaydetti.

1985'ten beri Springer grubundaydı

Ravensburg'da doğan Diekmann 1985 yılında Springer grubuna girdi. Axel Springer Gazetecilik Okulu‘nda meslek eğitimine başladı. Eğitiminin ardından "Bild" ve "Bild am Sonntag" gazetelerine muhabir olarak çalıştı. 1992 yılında Bild gazetesinin siyasi haberlerden sorumlu editörü, 1998'de de "Welt am Sonntag"ın başyazarı oldu. 2001 yılında Bild gazetesinin başyazarı olduktan sonra Bild Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. 2015'te başyazarlık görevini bırakan Diekmann, Genel Yayın Yönetmeni olarak hem başyazarların yöneticiliği hem de ‘Bild‘ markasının sunduğu olanakların, yayımcılığının gelişiminden sorumluydu.

Bild başlık ve konularıyla pek çok kez ses getirdi

Çekinmeden attığı manşet ve konularla tiraj yapmasıyla bilinen Bild gazetesi ve Diekmann, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulf'un 2012'de görevini bırakmasında rol oynamıştı. Gazete Cumhurbaşkanı'nın aldığı özel ev kredisiyle ilgili haber yapmıştı. Haberin yayımlanmasından önce de Cumhurbaşkanı Wulf'un Bild başyazarı Kai Diekmann'ı arayarak haberin yayımlanmamasını, aksi takdirde sonuçları olacağını söylemesine gelen tepkiler, Cumhurbaşkanının istifasını getirmişti.

Türkiye'de tepki toplamıştı

Kai Diekmann yönetimindeki Bild gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili attığı ‘Diktatör Erdoğan‘ gibi başlıklarla da Türkiye'de tepki toplamıştı. ‘Türkiye'de iç savaş mı başlayacak?‘, ‘Erdoğan'ın kendi darbesi‘, ‘Türkiye'de şiddet tsunamisi tehlikesi‘ gibi yazı ve yorumlarla da Erdoğan yönetimini eleştirel yazılar sıkça yer aldı.

Diekmann ayrıca, 2004'ten bu yana Hürriyet gazetesi yönetim kurulunda görev yapıyor. Axel Springer, Doğan Yayın Holding'e bağlı Doğan TV'nin yüzde 25 hissesini 2006 yılında satın almıştı.

Diş doktoru ve eski Bild köşe yazarı Katja Keßler ile evli olan Kai Diekmann'ın dört çocuğu var.

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DW,dpa/DK,BK