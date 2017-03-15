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Bild, Erdoğan'ı manşetine taşıdı: Demokrat değilsiniz; burada istenmiyorsunuz!

"Bild, gerçeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor"

15 Mart 2017 15:00

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı manşetine taşıdı. Gazetenin birinci sayfanın üçte ikisini ve ikinci sayfasını tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayıran gazete, “Bild, gerçeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor” başlığıyla çıktı. Gazete alt başlıkta ise, “Demokrat değilsiniz! Burada istenmiyorsunuz!” diye yazdı.

Almanlar Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesine ne yanıt verdi?

Gazete ilk sayfadaki haberinde, ”Bay Erdoğan siz burada istenmiyorsunuz!” diye seslendi. Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yaşamı, ailesi, anayasa değişikliğinde yer alanlar, Türkiye AB ilişkilerine Almanların bakışı gibi konuları ele aldı.

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AlmanyaBild gazetesiCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan

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