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Dünya

Bild: Almanya, IŞİD'e karşı Esad yönetimiyle işbirliği yapıyor

Alman Federal İstihbarat Servisi'nin, Şam'da bir ofis açmayı planladığı iddia edildi

18 Aralık 2015 19:32

Almanya'nın IŞİD’e karşı Suriye yönetimiyle birlikte Şam’da bir ortak istihbarat ofisi kuracağı iddia edildi. Eğer iddia doğrulanırsa, Almanya 2011’den bu yana Suriye lideri Beşar Esad’la işbirliği yapan ilk Batılı ülke olacak.

Alman Bild gazetesinin ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Avrupa’da yaşanan terör tehdidine karşı önlemleri artıran Almanya, IŞİD’le mücadele amacıyla Suriye’nin başkenti Şam’da Alman Federal İstihbarat Servisi’nin (BND) bir ofisini açmayı planlıyor.

Bild’e konuşan kaynak, Suriye istihbarat kurumlarıyla ilişkinin 2016 başında yeniden kurulabileceğini ve hatta Şam’da Şubat 2012’de kapatılan Alman Büyükelçiliği’nin yeniden açılabileceğini söyledi. BND’den yetkililerin de plan dahilinde düzenli olarak Suriye’yi ziyaret ettiği belirtildi.

AFP ise, BND ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in basın ofisinin konuyla ilgili açıklama yapmayı reddettiğini aktardı. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler, Berlin’deki Suriye büyükelçisinin sınırdışı edilmesiyle 2012’de askıya alınmıştı

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