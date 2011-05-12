'Bilboardı ver, mankeni al!'

T24 - Ünlü mankenlerin mağdur olarak yer aldığı fuhuş çetesi davasında iddianame tamamlandı. İddianameye göre çete, manken Didem Erol'u bir belediye başkanının oğluyla birlikte olması için yönlendiriyor. Karşılığında istediği bilboard yardımı.



İstanbul Emniyeti'nin geçen ocak ayında 60 adrese düzenlendiği baskının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'fuhuş' davasının iddianamesini tamamladı. Savcılık, 26 kişinin 'suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya aracılık ettirmek' suçlarından 2 yıldan 16 yıla kadar hapislerini istedi. Aralarında ünlü mankenlerin de bulunduğu 30 kişi de mağdur olarak yer aldı. İşte o iddianameden çarpıcı detaylar...



- Çete fuhuş için müşteriye gönderdiği kadınları katalog çekimi, defile ya da dans programına gönderiyormuş havası yarattı.



- Komisyon olarak alacakları paraları 'borç para, hediye, belde ve bütçe' diye adlandırdı.



- Kadınların 500 ila 6 bin lira arasında ücret aldıkları öne sürüldü.





KONUŞMALARI ELE VERDİ



İddianamede çete lideri D. D .'nin bir belediye başkanının oğluyla birlikte olması için manken Didem Erol'u yönlendirdiği iddiasına da yer veriliyor. Başkanın oğlunun görüşmeleri belediyeye kayıtlı telefondan yaptığı öne sürülüyor. Erol ile D.D. arasında dinlemeye takılan görüşmeler şöyle:



D. D: İki saat üç saat bana zaman ayıramaz mısın?

D. E: Olabilir belki pazar günü

D. D: Bu belediyede işimiz vardı ya bilboardlarım için anladın mı? Onun bilbordları için işte ısrarla. Kız geldi mi Amerika'dan. Onun bilbordları için sokakları falan konuşmamız lazım.

D.E: Pazar sabah gelsin beni alsın.

D.D: O zaman ben görüşmelerimi yapıyorum haber veriyorum sana.

D.E: Bana kesin bir şey söyle, araba ve otel ayarlamam gerek boşuna para ha...





KİRAMI SEVGİLİM ÖDÜYORDU



Ocak ayında yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Manken Ebru Şancı'nın ifadesi iddianamede şöyle yer aldı : Arkadaşlarımın teklifi üzerine bazı erkeklerle sevgili, dost hayatı yaşadım. Ev kiramı bu kişiler ödüyordu,. Fuhuş yapmadım.