Bilardodan oyunculuğa geçiş

Dünya şampiyonu bilardocumuz Semih Saygıner, ‘Aşk Yakar’ dizisindeki Istaka karakteriyle oyunculuğa iyice ısındı.



Başrollerini Özcan Deniz ve Meltem Cumbul’un paylaştığı ‘Aşk Yakar’ dizisinde rol alan Semih Saygıner “Oyunculuk yapmaktan keyif alıyorum” diyor.



Türkiye Bilardo Federasyonu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2007’de bilardo kariyerini donduran dünya şampiyonu bilardocumuz Semih Saygıner, oyunculuktaki performansıyla dikkat çekiyor.



Röportaj: Bahar Çoban - Tempo24



Bilardodan sonra oyunculuk hikâyeniz nasıl başladı?

Oyunculuk hikâyem 2005’te, TRT 1 ekranlarında yayımlanan ‘Zeytin Dalı’ dizisiyle başladı. O dönem rahmetli Tanju Korel ile arkadaş sohbetlerinde lehçe konuşuyordum. O da “Senin gibi lehçe konuşan bir karaktere ihtiyacımız var, oynar mısın” dedi. Ben de “Ne işim olur” dedim. Çünkü dizideki karakter pavyon işleten bir adamdı. Sonra düşündüm ve kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim.



‘Kendimi sürekli eleştiriyorum’



Oyunculuk sizin için bir hobi mi, yoksa yeni bir kariyer alanı mı?

Yaptığım her işi ciddiye alan bir adamım. Oyunculuğu da ciddiye alıyorum ve çok seviyorum. Oyunculuk insanın aslında hiç yapamayacağı şeyleri yapmasını sağlıyor. Hikâye geliyor ve ben her zaman, kendimden ne katabilirim diye düşünüyorum. Dizileri izliyorum, kendimi eleştiriyorum. Her zaman daha iyisini yapabilmek için çalışıyorum.



‘Şarkı Söylemek Lazım’ adlı yarışmaya katıldıktan sonra müzikle ilgili eğitim almak istediğinizi söylemiştiniz, bu isteğinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Şarkı yarışmasından sonra ciddi olarak müziğe eğildim. Gitar ve şan eğitimi alıyorum. Nota okumaya yavaş yavaş gitar çalmaya başladım.



‘Her zaman daha iyisini yapmaya çalışırım’



Peki bu kadar eğitimden sonra albüm yapmayı düşünüyor musunuz?

Ben mükemmeliyetçi bir insanım. Her yaptığım işte mükemmel olmak için çalışırım. Ama hiçbir zaman mükemmel oldu demem. Müzikte de oyunculuk gibi ticari anlamda hedeflerim yok. Sadece öğrenmek ve kendimi geliştirmek için çalışıyorum. İyi olduktan sonra zaten her şey kendiliğinden gelir.



Müzik, bilardo, oyunculuk tüm bunların yanı sıra otomobillere de meraklısınız. Yarışlara katılmak istediğinizi duydum, böyle bir fırsatınız oldu mu?

Profesyonel olarak değil, ama amatör olarak bir dönem gerçekten heves ediyordum. Ama fırsat olmadı.



Dünya bilardo camiasında ‘Mr. Magic’ ve ‘Turkish Prince’ olarak tanınıyorsunuz? Bilardoda kendinize koyduğunuz yeni hedefler var mı?

Federasyonla yaşadığım sorunlardan dolayı resmi kariyerimi 2007 Kasım ayında dondurdum. Sadece özel turnuvalara katılıyorum ve güzel sonuçlar elde ediyorum. 14 Mart’ta Eurosport 2’de canlı maçımı izleyebilirsiniz.