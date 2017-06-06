Bilal Meşe: Önce şaka yapıyor zannettim; salladığı yumruk boşa gitti

Milli Takım kaptanı Arda Turan tarafından boğazı sıkılan Bilal Meşe uçakta yaşanan o anları anlattı.

"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm." diyen Meşe "Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce fotomuhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti." şeklinde konuştu.

Meşe, Arda'nın Federasyon Başkanı Demirören'i kast ederek küfür ettiğini belirterek "Arda bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağıza alınmayacak küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim" ifadesini kullandı.

Meşe'nin konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağıran Arda'nın yüzünde garip bir ifade gördüm.

Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce fotomuhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti.

Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti. Bir de koruma vardı. Onu sakinleştirmeye çalışan. Korumaya da ağzına geleni söyledi. Hatta 'Sen kim oluyorsun' gibisinden laflar etti.

"İyi ki Fatih Terim gelmedi..."

Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahele etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu."



"Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım"

Olayın şokundan hala kurtulamadığını, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Meşe, "Şu anda İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Kalsam da Milli Takım antrenmanlarına katılmayacağım zaten. Medya kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarım da bir karar almak üzere olduklarını söylediler. Arda'nın bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağıza alınmayacak küfürer savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Sabah erkenden gazete patronum Sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım." açıklamasında bulundu.