Bilal Meşe: Falcao artık 'çöp adam' konumundadır

Milliyet gazetesi yazarı Bilal Meşe "Gelişi olay oldu ama gidişi kolay olmayacak" başlıklı yazısında Radamel Falcao'yu eleştirdi. Fatih Terim'in Falcao transferini başından beri istemediğini yazan Meşe, "Falcao artık 'çöp adam' konumundadır" ifadelerini kullandı.

Bilal Meşe'nin yazısından ilgili bölümler şöyle:

"Fatih Terim Falcao'nun alınmasına şiddetle karşı çıktı"

"Fatih Terim'i iyi tanıyorum, zor işler her zaman ona kalır! Bir kere Terim'in, Falcao'nun alınmasına şiddetle karşı çıktığını cümle-alem biliyor. Bir yanda astronomik rakamlar, diğer yanda bitmek-tükenmek bilmeyen sakatlık konusu. Kaldı ki Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin ‘olumsuz' raporu da hala raflarda yerini koruyor. Fatih Terim, kurt gibidir, dikkatli davranır, biliyorum. Ama Falcao konusunda Fatih hocanın içi içini yiyordur. Bağrına taş basıyor, ne yapsın? Sakal -bıyık meselesine dönüştü Falcao olayı!"

Falcao artık 'çöp adam' konumundadır

"Falcao'nun gündeme geldiği sezon başı transfer dönemine rotayı kıralım. Tecrübeli hocanın, bu transferi engellemek adına adımlar attığını biliyorum. Ne girişimler yaptığını da biliyorum, o da ben de kalsın! Rotayı, kafasına göre takılan, yattığı yerden paralar kazanan Falcao'nun son Antalya maçında sakatlanma anına kıralım. Sakatlandı, kenara geldi, kenar yönetim ve sağlık heyetinin, “Oynayabilecek misin?” sorusunu yanıtsız bırakıp, soyunma odalarının yolunu tuttuğu da iddialar arasında...“Ağır abi” bir idmana çıkıyor, ağrısı var; bir maça çıkıyor zorlanması var.



Niye? Adalede yırtık, artı kanama olduğunu da anımsatalım. Son dönemdeki gamsız ve isteksiz tavırları da, bardağı taşıran son damladır artık! Fatih Terim, adı ne olursa olsun, isterse dünya yıldızı olsun, bu konuda bir milim taviz vermez, bileti keser! Falcao artık Aslan için büyük bir baş ağrısıdır, biraz daha ileri gidelim, artık 'çöp adam' konumundadır."

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