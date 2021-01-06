Radamel Falcao, İnter Miami yolcusu

Galatasaray'ın yüksek maaşı ve çok fazla sakatlanmasından dolayı yollarını ayırmak istediği Radamel Falcao'ya Amerika'dan talip çıktı.

Fanatik'in haberine göre Kolombiyalı golcü, bir süredir adının anıldığı ABD’nin Inter Miami takımını Instagram’da takip etmeye başladı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve sakatlık sonrasında da çıktığı ilk maçında da yeniden sakatlık yaşayarak büyük tepki çeken Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transfer olacağıyla ilgili iddialar güçlendi. Galatasaray yönetimi de Falcao için resmi teklif gelmesini beklemeye başladı.

Bonservis istenmeyecek

1.5 yılda G.Saray'da 31 maç kaçıran ve bu süreçte 9 milyon euro kazanan Falcao için G.Saray yönetimi bonservis bedeli de talep etmeyecek. Gelen ilk teklifte Falcao gönderilecek.

En az 5 maç daha yok

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Falcao, Antalya maçındaki sakatlığı sebebiyle en az 5 maçı daha kaçıracak. Yönetim, Falcao'yu elden çıkararak yeni bir golcü transfer etmenin peşinde.