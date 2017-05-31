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Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı da listede; TRT Genel Müdürlüğü için üç isim belirlendi

Adaylardan İbrahim Eren, Bilal Erdoğan'ın imam hatipten sınıf arkadaşı

31 Mayıs 2017 19:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),  toplantısında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun amir hükümleri gereğince, boş bulunan TRT Genel Müdürlüğü'ne atama yapılması için aday belirleme süreci ele alındı.

Oylama sonucunda, 26 Mayıs'ta sona eren ve 56 adayın başvuruda bulunduğu TRT Genel Müdürlüğü için üç aday belirlendi.

Bu kapsamda, başvuruda bulunan adaylardan TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimleri Başbakanlığa bildirildi.  Adaylardan İbrahim Eren, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın imam hatipten sınıf arkadaşı.

Bu sürecin ardından, söz konusu üç adaydan biri, onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu isme onay vermesi halinde TRT Genel Müdürlüğü'ne atama gerçekleşmiş olacak.

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