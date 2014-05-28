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Yaşam

Bilal Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı, 'havuz projesi' ifşa oldu

Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'ndeki basın toplantısında Bilal Erdoğan'ın mikrafonu açık kaldı

28 Mayıs 2014 23:09

Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde basın toplantısına katılan Bilal Erdoğan’ın konuşmaları, vakfı tanıtan film sırasında önündeki kayıt cihazları ve mikrofonların açık kalması sonucu kaydedildi.

Okçular Tekkesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı. 

Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yılmaz ile sık sık sohbet etti. Basın toplantısı sırasında vakfın tanıtım filmi gösterildi. Film gösterilirken Erdoğan ve Yılmaz'ın konuşmaları mikrofonlara yansıdı. Haydar Ali Yılmaz, yurtdışından getirdikleri okçuluk hocasının 'kondisyon olmazsa olmaz' dediğini Bilal Erdoğan'a aktardı. Bilal Erdoğan ise havuz yapılmasının öneminden bahsetti. İkili arasındaki konuşma şu şekildeydi: 

Erdoğan: Burada yayı yapan bizim usta mı? 
Yıldız: Evet… 
Erdoğan: Ben onu görmedim 
Yıldız: Burada gördüm sanki ama 
Usta: (Bir süre sonra usta yanına gelir) Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 
Usta: Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. 
Erdoğan: En iyisi sizsiniz. Kalem işini de kendiniz mi yapıyorsunuz? 
Usta: Hayır Melike Hanım yapıyor. 
Erdoğan: O sergiyi niye biz tutmadık. 
Yıldız: Para vermek lazım. 
Erdoğan: Ha götürmek istedi. 
Yıldız: Aşağı yukarı 7-8 ay kaldı. 
Erdoğan: Onun koleksiyonu daha büyük. Dönem dönem koysa biraz. 
Yıldız: Ya istesek şey yapabiliriz. 
Erdoğan: Çok güzeldi buraya da çok uygundu. Birkaç tane ok yay koyardık. 
Yıldız: Öyle bir şey vardı. 
Erdoğan: Tekke kültürüyle ilgili bir şeyin olması çok uyuyor buraya. Çünkü hakikaten konsept çok iyi. Burası okçuluk kulübü gibi ama tekke. 
Yıldız: Kondisyonsuz olmaz yani 
Erdoğan: Bir de havuz önemli ama yakında havuz var. 
Yıldız: Burada olacak. İki tane yapacağız. Bay, bayan. Bakalım şu dönüşümden de birkaç bir şey kalırsa bize. 
Erdoğan: Projede var değil mi? 
Yıldız: Olmasa bile bir iki yer, bina olarak aldık mı yeterli bize. Altını istediğimiz gibi yaparız. Altı havuz olur. Üstü kondisyon yeri. 
Erdoğan: Havuz yapılır belki. 
Yıldız: Çok yeni şeyler anlattı Vlademir bey. 
Erdoğan: Sporcunun yetişmesiyle ilgili değil mi? 
Yıldız: Saçı tıraş edilmiş biri var o Vlademir Bey. 
Erdoğan: Bizim Fatih ’le birlikte olan.

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