Bilal Erdoğan’ın kozmetik şirketi de varmış

Erdoğan’ın çocuklarının cirosu 10 milyon TL

Ekrem Tosun ortaya çıktı

8 alışveriş merkezinde

Ruj 23 pound...





‘Hollywood yıldızı olun’



Sicildeki bölüm

Burak Erdoğan’ın üç şirketi oldu

Bilal Erdoğan iki şirkette ortak

Kozmetik ortakları Bellapierre’i pazarlıyor

Başbakan’ın yakın arkadaşı Cihan Kamer’in şirketi Atagold’a ortak olduğu ortaya çıkan Başbakan Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, Maye adlı bir kozmetik şirketine de ortak olmuşBaşbakan Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan’ın, kısa süre önce Maye Dış Ticaret’e ortak olarak kozmetik sektörüne de girdiği ortaya çıktı. Bilal Erdoğan’ın, ağabeyi Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’la birlikte, Başbakan’ın yakın arkadaşı Atasay’ın sahibi Cihan Kamer’in şirketi Atagold’a ortak olduğunu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamıştı. Son bilgilere göre, Burak Erdoğan’ın üç, Bilal Erdoğan’ın da iki şirkette ortaklığı bulunuyor.Kayıtlara göre, Bilal Erdoğan (28), Eylül 2008’de ‘Maye Dış Ticaret Limited’ adlı bir şirkete ortak oldu. Maye Dış Ticaret, ABD’li makyaj malzemesi üreticisi ‘Bellapierre Cosmetics’in ürünlerini Türkiye’de satıyor.Başbakan Erdoğan’ın küçük oğlu Bilal Erdoğan’ın, Eylül 2008’de yüzde 25 oranında ortak olduğu Maye Dış Ticaret, Mayıs 2007’de Ali Bahadır Yeşil (27) ve Mustafa Esenkal (27) tarafından 100 bin TL sermayeyle kurulmuş.Maye, aynı yıl Bellapierre Cosmetics’in Türkiye temsilciliğini almış. Bilal Erdoğan, 22.08.2008 tarihli ortaklar kurulu kararıyla şirkete ortak olmuş. Bu karar 01.09.2008’de sicil kayıtlarına geçmiş. Halen şirkette eski iki hissedardan Mustafa Esenkal’ın payı yüzde 50, Ali Bahadır Yeşil’in yüzde 25. Kalan yüzde 25’lik hisse Bilal Erdoğan’a geçmiş.ABD’li Bellapierre, bir ‘mineral’ kozmetik şirketi. Ürünlerinde yüzde 100 mika kullandığını ve makyajlı cildin bu sayede nefes aldığını belirtiyor. Türkiye dışında ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Japonya ve İspanya’da faaliyet gösteriyor.Bellapierre, satışlarını alışveriş merkezlerine kurduğu standlarda yapıyor. Türkiye'de firmanın internet sitesindeki bilgilere göre, İstanbul’da Historia, Flyinn ve Cevahir (2 tane), Bursa’da Zafer Plaza ve Korupark, Muğla’da ise Marmaris ve Oasis adlı alışveriş merkezlerinde toplam 8 standı bulunuyor.Şirket, ayrıca internet üzerinden de satış yapıyor. www.bellapierre.com.tr adresinden girilen sanal mağazada, firmanın portföyündeki rujdan fondötene, kremden fırçaya tüm makyaj malzemelerine ulaşılabiliyor.İnternetteki satış, şirketin İngiltere mağazası üzerinden yapılıyor ve fiyatlar, İngiliz para birimi pound üzerinden görülüyor. Örneğin Bellapierre rujlar 22.99 pound, fondöten 34.99 pound, kırışık önleyici krem 45.99 pound etiketle satılıyor.Firmanın internet sitesinde tanıtımı ise şöyle yapılıyor:“Hollywood yıldızlarının nasıl her zaman pürüzsüz bir cilde sahip olduklarını hiç merak ettiniz mi? Hollywood makyaj sanatçıları, mineral pudraların inanılmaz kapama özelliğinden büyük bir coşkuyla bahseder. Cilt bakımı profesyonelleri, mineral fondötenleri yalnızca özel kozmetik ihtiyaçları için kullanıyorlardı.Ancak sonuçların hayret verici olması nedeniyle bu ürün kısa zamanda tüm profesyonel makyaj sanatçılarının tercih ettikleri makyaj malzemesi haline gelmeye başladı. Siz de Bellapierre Mineral Fondöteni’yle elde edeceğiniz mükemmel ve doğal kapatma özelliği karşısında hayrete düşeceksiniz.”“Şirket hissedarlarından Mustafa Esenkal şirkette mevcut 66 bin YTL tutarındaki hissesinin 16 bin YTL’lik kısmını aynı bedelle Üsküdar 9. noterinin 2208.2008 tarih ve 20492 yevmiye nolu hisse devir temlik sözleşmesi ile şirket dışından Burhaniye Mahallesi, .... sokak No..., Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu, ........ TC kimlik nolu Necmeddin Bilal Erdoğan'a devretmiştir.Şirket hissedarlarından Ali Bahadır Yeşil, şirkette mevcut 34 bin YTL tutarındaki hissesinin 9 bin YTL’lik kısmını aynı bedelle Üsküdar 9. noterinin 22.08.2008 tarih ve 20492 yevmiye nolu hisse devir temlik sözleşmesi ile şirket dışından Burhaniye Mahallesi, ..... sokak No..., Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu, ........ TC kimlik nolu Necmeddin Bilal Erdoğan’a devretmiştir.”Bilal Erdoğan’ın sicildeki adresi ile Başbakan Erdoğan’ın İstanbul’daki evinin adresi aynı sokakta. Bilal Erdoğan, babası ile bitişik oturuyor.Başbakan’ın büyük oğlu Burak Erdoğan’ın üç şirkette ortaklığı olmuştu. Ahmet Burak Erdoğan, 2007’de Başbakan Erdoğan’ın nikâh şahitliğini yaptığı Mert Mecit Çetinkaya ile birlikte MB Denizcilik’i kurmuştu. Bu şirket bir gemi satın alınmasıyla da gündeme gelmişti. MB Denizcilik 1991 yılında inşa edilen 4 bin 495 dwt tonluk Safran 1’i satın almıştı.Ahmet Burak Erdoğan’ın gemiyi satın aldığı şirket (Gürgem Deniz Nakliyat) Hasan ve Hüseyin Doğan'ın şirketiydi. Başbakan Erdoğan’ın yakın arkadaşları Hasan Doğan ve eniştesi Remzi Gür, aynı zamanda Ramsey’de ortaklardı. Futbol Federasyonu Başkanlığı da yapan Hasan Doğan, geçen yıl vefat etmişti.Safran 1’i alan BM Denizcilik, Ahmet Burak Erdoğan’ın ikinci gemicilik şirketi. Ahmet Burak Erdoğan daha önce amcası Mustafa Erdoğan ve eşi Sema Ketenci’nin babası Osman Ketenci’yle birlikte Turkuaz’ı kurmuştu. Bu şirketin adı 2006’da Bumerz Denizcilik olarak değiştirildi. Bumerz’de Burak Erdoğan amcası Mustafa Erdoğan ve Başbakan’ın eniştesi Ziya İlgen’le de ortak.Burak Erdoğan’ın üçüncü ortaklığı eşi Sema Erdoğan’ın temsil ettiği Atagold. Atasay’ın sahibi, Başbakan’ın yakın arkadaşı Cihan Kamer’in kurduğu bu şirkette Sema Erdoğan’ın yüzde 25 hissesi var.Başbakan’ın küçük oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan’ın bilinen iki ortaklığı var. Bunlardan birisi Atagold. Bu şirkette yüzde 25 ortaklığı olan Bilal Erdoğan, Atagold’da ağabeyi Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’la ortak. Şirketin diğer ortakları ise Cihan Kamer’in çocukları.Bilal Erdoğan’ın ikinci şirket ortaklığı (Meya Dış Ticaret) ilk kez öğreniliyor. Bu şirkette Bilal Erdoğan’ın hissesi yüzde 25 oranında.-Maye Dış Ticaret 1 Mayıs 2007’de kurulmuş- Kuruluşunda ortakları Ali Bahadır Yeşil ile Mustafa Esenkal.- 100 bin lira sermayeli şirketin yüzde 66'sı Esenkal’a, yüzde 34’ü ise Ali Bahadır Yeşil’e ait.- Necmeddin Bilal Erdoğan’ın ortaklığını öngören ortaklar kurulu kararı 22.08.2008 tarihli. 01.09.2008'de sicil kayıtlarına geçmiş.- Yeni ortaklıkta eski iki hissedar Bilal Erdoğan’a hisse devretmişler. Esenkal’ın payı yüzde 50'ye, Ali Bahadır Yeşil’in payı yüzde 25'e inmiş. Kalanı da Burak Erdoğan’a (yüzde 25) geçmiş.