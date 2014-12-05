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Bilal Erdoğan'ın 40 milyon liralık gemisi törenle denize indirildi

BMZ Group Denizcilik Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yapıyor

05 Aralık 2014 13:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in ortak olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketine inşa edilen M/T BEGIM ASLANOVA isimli nehir tankeri denize indirildi.

Cumhuriyet'in denizhaber.com'a  dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in ortak olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketine inşa edilen 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip M/T BEGIM ASLANOVA isimli nehir tankeri, Yardımcı Tersanesi'nde yapılan törenle denize indirildi.

 

Palmali Denizcilik tarafından sağlanan kredinin, BMZ Group Denizcilik'e devredilmesiyle birlikte 180 milyon dolara Yardımcı Tersanesi ve Türkter Tersanesi'ne sipariş edilen 5+5 toplam 10 adetlik Armada Sınıfı PROJECT RST22M dizaynı nehir tankerlerinden ikinci olan M/T BEGIM ASLANOVA, 140 metre boyunda, 17 metre genişliğinde ve 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip.

Mustafa Edoğan geminin denize indirme törenine katıldı

 

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yaptığı BMZ Group Denizcilik Şirketi'ne inşa edilen ve 18 milyon dolara (40 milyon TL) mal olan M/T BEGIM ASLANOVA isimli nehir tankerinin denize indirilme törenine, Palmali Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mubariz Gurbanoğlu, Doğru Yol Partisi eski Genel Başkanı Mehmet Ağar, BMZ Group Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yardımcı Tersanesi tarafından 1 Şubat 2015 tarihinde BMZ Group Denizcilik Şirketine teslim edilmesi beklenen M/T BEGIM ASLANOVA isimli nehir tankeri, 10 yıllığına Palmali Denizcilik Şirketi'ne kiralanacak.

BMZ Group Denizcilik Şirketine her biri 18 milyon dolara mal olan Armada Sınıfı Nehir tankerlerinden ilki M/T MECID ASLANOVA, 18 Haziran 2014 tarihinde Türkter Tersanesi'nde yapılan törenle denize indirilmiş ve 10 yıllığına Palmali Denizcilik Şirketi'ne kiralanmıştı

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