Bilal Erdoğan'ın 190 milyon liralık gemi filosuna 4'üncüsü de eklendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’in ortak olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketi, filosunu büyütüyor. Haziran 2014’ten bugüne gemilere 72 milyon dolar (190 milyon TL) harcayan şirket, yeni tanker aldı. 18 milyon dolara mal olduğu belirtilen 4. tankerin, 1 Temmuz 2015’te denize indirileceği ifade ediliyor.

140 metre boyunda, 17 metre genişliğinde ve 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip Erdoğanlar’ın dördüncü tankerinin, 1 Temmuz 2015 tarihinde denize indirilerek filoya katılacağı öğrenildi. BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Anonim Şirketi’ne, Türkter Tersanesi’nde inşa edilen armada sınıfı ürün tankerinin ismi ise POET QABIL olarak belirlendi.

Deniz Haber Ajansı’nın ulaştığı bilgilere göre, 7 Nisan 2015’te BMZ Group Denizcilik ve İnşaat AŞ üzerine kayıt edilen Türk bayraklı POET QABIL isimli ürün tankerinin, 1 Temmuz 2015’te denize indirilerek şirket filosuna katılacağı öğrenildi.

Filoya katılan 4. gemi oldu

Erdoğanlar’a ait BMZ Group Denizcilik ve İnşaat AŞ’ye inşa edilen MECID ASLANOV isimli gemi, 18 Haziran 2014 tarihinde Türkter Tersanesi’nde, BEGIM ASLANOVA isimli gemi ise 14 Kasım 2014 tarihinde Yardımcı Tersanesi’nde inşa edilerek denize indirilmiş ve Palmali Denizcilik Şirketi’ne 10 yıllığına kiralanmıştı. Diğer taraftan 2014 yılında Palmali Denizcilik tarafından Beşiktaş Tersanesi’nde inşa edilen 7 bin 100 DWT kimyasal ürün taşıma kapasitesine sahip SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankeri de, iki ay önce BMZ Group Denizcilik ve İnşaat AŞ’ye 18 milyon dolara satılmıştı. Beşiktaş Tersanesi’nde inşa edilen 7 bin 100 DWT kimyasal ürün taşıma kapasitesine sahip SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankeri de, iki ay önce BMZ Group Denizcilik ve İnşaat AŞ’ye 18 milyon dolara satılmıştı. Denizcilik ve İnşaat AŞ’ye 18 milyon dolara satılmıştı.