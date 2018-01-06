BİLAL ERDOĞAN VE NURİ ALÇO'DAN ÖZKUL'UN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ





Haber: Hakan KAYA-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Dün vefat eden usta sanatçı Minür Özkul\'un Cihangir\'de oturan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Aktör Nuri Alço, 93 yaşında hayatını kaybeden Özkul\'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

“BENİ EŞOFMANLARIYLA KARŞILAMIŞTI\"

Taziye ziyaretine gelen Aktör Nuri Alço “Rahmetli en son ziyaretine gelmiştim eve.Beni eşofmanlarıyla karşılamıştı.\'Beni tanıdın mı ?\' dediğimde sadece gülerek gözlerimin içine bakmıştı.Güldü ve başını salladı.Fazla konuşamadı. Ama ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Türk sinemasının başı sağolsun. Çok filmlerde beraber oynadık.Çok güzel bir insandı.Yeri doldurulamayacak tek insandı.



BİLAL ERDOĞAN\'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Aktör Nuri Alço\'nun ardından taziyeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan geldi. Erdoğan apartman girişinde bulunan hatıra defterine düşüncelerini yazdıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.Bilal Erdoğan “ Ne kadar mutena mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Alço\'nun konuşması

-Binaya girişi

-Erdoğan\'ın gelişi

-Taziye defterine yazması

-Konuşması

-Detaylar