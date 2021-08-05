Bilal Erdoğan: Türkiye'de okçuluğun yükselişi tesadüfün değil bir çalışmanın neticesi

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan , okçuluk branşında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile bir araya geldi. Erdoğan, Gazoz'un başarısının tesadüf olmadığını belirterek, "Türkiye'de okçuluk sporunun son 5-6 yıldaki büyük yükselişi bir tesadüfün değil bir çalışmanın, bir dayanışmanın, bir birlik ruhunun neticesi" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülke tarihine geçen milli okçu Mete Gazoz, Okçular Vakfı Riva Kamp Merkezi'nde olimpiyat vizesi alan paralimpik okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu ve Sevgi Yorulmaz ile bir araya geldi.

Toplantıya Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz katıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk sporunda büyük dayanışma ruhu var. Çok akıllı, sürdürülebilir işler yapılıyor. Türkiye'de okçuluk sporunun son 5-6 yıldaki büyük yükselişi bir tesadüfün değil bir çalışmanın, bir dayanışmanın, bir birlik ruhunun neticesi. Burada bulunan herkesin büyük emekleri var bu işin içinde. Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mete'ye özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ailesiyle beraber hayatını bir işe adamış olması başarıyı getirdi. Rabbim devamını nasip etsin. Son günlerde doğal felaketlerle boğuşan ülkemize bir moral verdi. İnşallah bu felaketlerin sonunun gelmesinin de müjdesidir bu altın madalya" ifadesini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise açıklamasında, "Hayırlı evlat olmak çok zor. Babam beni şampiyon olduğum için sevmiyor, her zaman arkamda durdular, önemli olan bu. Şampiyonluk olunca herkes arkanızda oluyor, önemli olan başarısız olduğunuzda kimler arkanızda. Ailem en büyük destekçim. Tabi Abdullah Bey'e de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Başarısız olduğum zamanlarda yeri geldi beni karşısına aldı, biraz nasihat etti ama hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemedi. Başarı bu şekilde kazanılıyor. Bu başarı sadece benim başarım değil. Ben ne kadar fedakarlık yapıyorsam okçuluk camiası da o kadar zaman harcıyor. O yüzden madalyada emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tesise benim ismimin verilmesi beni aşırı mutlu etti. O yüzden çok teşekkür ederim. Göktuğ hocam ve teknik ekip bu başarının aslında en büyük mimarlarından. Biz yılın 340 günü beraberdik. Teknik ekip 340 gün benim suratımı görmek zorunda kaldı. Basit bir süreç değildi bu. Sadece teşekkür etmenin bir anlamı yok, onlarla biz bir aile, bir bütünüz. Madalyayı boynuma takınca göz göze geldik ve emeklerinin karşılığını aldığını bana hissettirdi" şeklinde konuştu.

Mete Gazoz ayrıca, bu altın madalyanın son değil büyük bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Ayın 17'sinde olan Paralimpik Oyunları'nda 13 tane madalyayla beraber ülkemize geri dönmelerini istiyorum ve inşallah başaracaklar" dedi.