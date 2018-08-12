Bilal Erdoğan, Türk Oyunları Festivali'ne katıldı

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)- DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen \'Türk Oyunları Festivali\'nin kapanışına katıldı.

Bugün saat 10.30\'da uçakla Erzurum\'a oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile birilkte gelen Bilal Erdoğan\'ı havalimanında Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Ak Parti Erzurum Milletvetkili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti il Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı. Erdoğan ve bareberindekiler ilk olarak MNG AVM\'nin içerisinde açılan etnospor fotoğraf sergisini gezdi. Erdoğan daha sonra Gambiya, Sri Lanka, Kırgızistan, Fildişi Sahili, Sırbistan, Nijer ve Katar\'ın spor bakanları ile birlikte tarihi Yakutiye Medresesi\'ni, Lala Paşa ve Ulucami\'yi, Çifte Minareli Medrese\'yi ve Aziziye Tabyalarını gezdi.

Palandöken Dağı\'nın zirvesindeki belediyeye ait Küre Kafe\'de verilen öğlen yemeğine Ak Parti Erzurum Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da eşlik etti. Yemekten sonra Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, \'Türk Oyunları Festivali\'nin yapıldığı alana giderek atlı ok atma, cirit ve gökbörü oyunlarını izledi.

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