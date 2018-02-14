Bilal Erdoğan: Müttefiklerimiz samimi ise mücadelemize destek verir

BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir’de Afrin operasyonunu değerlendirdi. Bilal Erdoğan “Müttefikimiz şöyle dermiş, böyle dermiş diyerek eğilip bükülmeden bu iş bizim milli güvenliğimizdir. Müttefiklerimiz bizimle hareket ediyorlarsa, terörle mücadelede samimilerse bize destek verir, değillerse biz üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz” dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir’de bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan Bilal Erdoğan, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili konuştu. Erdoğan, Türkiye\'nin terörün kökünü kurutmak için Afrin\'de olduğunu belirtti.

Türkiye’nin hassas dönemden geçtiğini söyleyen Bilal Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz dönemeç, dünyanın içinden geçtiği bunalımlarla ilgili. Ancak hiç şüpheniz olmasın, Türkiye\'nin bu 15 yıllık büyüme, güçlenme ve iddia sahibi olma döneminin içinde bütün bu çalkantıların içerisinden Türkiye çok daha güçlenmiş olarak çıkacak. Nasıl ki FETÖ belası bize çok acı çektirdi, nasıl ki şehitler verdirdi. 15 Temmuz\'da, ondan öncesinde ne zulümlere imza atıldı. Bildiğimiz ve bilmediğimiz ama sonunda 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte FETÖ belasından temizlenmek bizim için hayır oldu\" dedi.

Zeytin Dalı harekatı ile ilgili de konuşan Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İşte Afrin’deki süreç bizim terörle mücadelede kesin olarak çözülmesine yönelik girişim. Bundan önce sınırlarımızda terör belası ile mücadele ederken, 30 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi sınırlarımızın dışında bu terörün kaynağını, kökenini kurutmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ordusu ile istihbaratı ile gereken çalışmaları gerçekleştiriyor. \'Müttefikimiz şöyle dermiş, böyle dermiş\' diyerek eğilip bükülmeden bu iş bizim milli güvenliğimizdir. Müttefiklerimiz bizimle hareket ediyorlarsa, terörle mücadelede samimilerse bize destek verirler, değillerse biz üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Bu anlayış ile ilerliyoruz, ilerlemeye devam edeceğiz. Allah cephedeki Mehmetçiğimizden razı olsun. Bütün milletimizin bu konudaki duası takdire şayandır.\"

KARESİ BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN ZEYTİN DALI

Bir süre sohbet eden Bilal Erdoğan, daha sonra parti binasından yürüyerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Yolda vatandaşlar ve esnaf ile sohbet eden Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından karşılandı. Belediye şeref defterini imzalayan Erdoğan\'a makamda Balıkesir\'in ünlü Yağcıbedir halısı hediye edildi. Belediye başkanları ile bir araya gelen Bilal Erdoğan\'ın yakasına Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından ‘zeytin dalı’ takıldı.



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