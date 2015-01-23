"Bilal Erdoğan keşif yaptı, belediye 'tesisi iki günde boşaltın' talimatı verdi"

49 yıllığına kiralanarak üzerine spor tesisi yapılan İstanbul Üsküdar’daki 55 dönümlük arazinin tahliyesi için sözleşme süresi dolmadan mahkeme kararı çıkarıldı. Tesislerin avukatı Veyis Babat, belediye meclisinin Hazine’ye ait araziyi spor alanından çıkarıp kültür alanı ilan ettiğini söyledi. Tesis sahibi Davut Akyüz ise mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın burada keşif yaptığını, tahliye sürecinin bundan sonra hızlandığını iddia etti. 17-25 Aralık polis fezlekesinde, Bilal Erdoğan’ın, bu arazinin kültür alanına dönüştürülmesi için yaptığı görüşmeler yer almıştı.

Zaman'dan Metin Ormancı'nın haberine göre, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi’nde 55 dönüm arazi üzerine kurulan spor tesislerinin tahliyesi istendi. 49 yıllığına kiralanan alan için Çevik Kuvvet ekipleriyle kapıya dayanılıp “İki gün içinde boşaltın.” dendi. Tesislerinin avukatı Veyis Babat’ın verdiği bilgilere göre belediye meclisinde yapılan değişiklikle, bölge spor alanından çıkartılıp kültür alanı ilan edildi. Babat, bu alanla ilgili açılan iki dava olmasına rağmen, sonucun beklenmeden tahliye istendiğini söyledi.

Tesis sahiplerinden Davut Akyüz, geçtiğimiz mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın spor alanına gelerek bir keşif yaptığını, bunun ardından tahliye sürecinin çok hızlı geliştiğini iddia etti. Öte yandan 17-25 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan polis fezlekesinde, söz konusu araziyle ilgili Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın çeşitli görüşmeler yaptığı kamuoyuna yansımıştı. Yaklaşık 30 kişinin çalıştığı spor tesisine geçtiğimiz mart ayında Bilal Erdoğan’ın geldiği ve bölgede keşif yaptığı iddia edildi.

E-5 Karayolu kenarında Ünalan Metro istasyonunun yanında bulunan Hazine’ye ait 55 dönümlük arazi, 2001 yılında ‘Şampiyon Spor’ tarafından 49 yıllığına kiralandı. Arazi üzerine 3 halı saha, 2 tenis kortu, yüzme havuzu, hamam, sauna, fitness merkezi, otistik engelliler için rehabilitasyon merkezi, düğün salonu ve helikopter pisti inşa edildi. Mahalle sakinlerinin de kullanabildiği alanda, onlarca ağaç bulunuyor. Bu alanla ilgili Milli Emlak Müdürlüğü, kiralanan alanın sözleşmesini tek taraflı feshederek arazinin boşaltılması için mahkemeye başvurdu. Geçtiğimiz pazartesi günü tahliye kararı çıktı. Arazi üzerinde milyonlarca liralık yatırım yaptıklarını söyleyen İşletme Müdürü Ender Dumangöz, “Burayı iki günde boşaltın, demek zulümdür. Bu alanda 45’e yakın düğün için rezervasyon yapıldı. Bu hafta sonu düğünü olanlar var. Davetiyelerini bastırmışlar. Ön ödemelerini yapmışlar. Şimdi o insanların mağduriyeti ne olacak? 17 yıllık emeğimizin karşılığı bu muydu?” diye konuştu.