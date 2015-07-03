Bilal Erdoğan: İlk kez açıklıyorum; bir dönem takma bir isimle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, katıldığı Ramazan karikatürleri sergisinin açılışında ilk kez takma bir isimler kısa bir dönem karikatürist yazarlığı yaptığını açıkladı. Erdoğan, “Cafcaf‘ın benim için ayrı bir anlamı var. Bunu kimse bilmiyor. Çok kısa bir sürede olsa yazdığım bir mecradır. Hangi isim olduğunu söylemiyoruz” dedi.

Eyüp Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında sergilenecek olan Ramazan Karikatürleri sergisinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan gerçekleştirdi. İlk Ramazan konulu karikatür sergisi olma özelliği taşıyan serginin Caferpaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılışına Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çok sayıda ünlü karikatürist katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesen protokol üyeleri, ardından sergiyi dolaştı. Her karikatürü yakından inceleyen Bilal Erdoğan, karikatür sahiplerine beğenisini dile getirdi.

‘Kültürden soyutlanmamış bir karikatür alanı oluşturmaya çalışıyoruz’

Karikatürün kültürel değerlerden soyutlanmadan çizilmesi gerektiğine vurgu yapan Bilal Erdoğan, ”Karikatür dendiği zaman bizim için değerli ne varsa onun hırpalanması maalesef bu Türkiye’de, dünyada da akla geliyor. Bizim tabi ki bu topraklardaki mayamızı edep kavramı teşkil ediyor. Bu olmadığı zaman onun üzerine ne bir şey inşa edebilirsiniz, ne medeniyet olabilirsiniz ne de dünyaya bir şey vaat edebilirsiniz. Ne zulme son verebilirsiniz, ne barışı temsil edebilirsiniz. Onun için kültürden soyutlanmamış bir karikatür alanı oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Karikatür alanında inançlara saygılı bir taban oluşmaya başladı’

Karikatürlerin bazen çizgi dışına çıktığını belirten Erdoğan, ''Hakikaten Türkiye’de değerlerine yabancı olan, değerlerini aşağılayarak onlar üzerinden alaycı dil kullanan, onlar üzerinden mizah oluşturmaya çalışarak, küfür ederek, okur toplayan dergilerin yanında ilk defa Cafcaf Dergisi var. 9 yıl olmuş dile kolay demek ki artık yaşatabiliyoruz. Hacamat kısa süre önce yayın dünyasına katıldı yadsınamayacak bir kitle buldu. Bunun için bir taban oluşmaya başladı” diye konuştu.

Bilal Erdoğan, kısa süre karikatürist yazarlığı yaptığını açıkladı

Karikatür alanının gençlerin köklerine yabancılaştırıldığı değil kökleriyle doğru düzlemde buluştuğu bir alan olması temennisinde bulunan Bilal Erdoğan, ”Ramazan konseptli bir sergide buluşmamız bu bakımdan manidar. Buradaki karikatürler oruç tutan insanların oruçla bağını zayıflatan, ibadetle arasına mesafe koyan değil, daha çok sevdiren karikatürler olduğunu gördüm. Cafcaf ‘ın benim için ayrı bir anlamı var. Bunu kimse bilmiyor. Çok kısa bir sürede olsa yazdığım bir mecradır. Hangi isim olduğunu söylemiyoruz. Dünya çok çalkantılı ve buhranlı bir dönemin içerisinden geçiyor inşallah çıkışına yakınızdır” şeklinde konuştu.