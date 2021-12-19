Bilal Erdoğan: Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesi, insan yetiştirmek" dedi. Erdoğan, "Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Erdoğan, “Bakın biz de anketler yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. İlk sıra ABD ve Almanya... Oysa gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım... İlim Yayma Ödülleri ve bizim genel bakışımız böyle. Örneklerimiz var. İşte Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Hocamız. MIT’de doktora yapmış. İstese ABD’de kalabilirdi. Ama gelmiş Van’da laboratuvarında çalışıyor. Şimdi Bartın’da... İşte bu başarı hikâyelerini çocuklara anlatmalıyız" ifadesini kullandı.