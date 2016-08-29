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Spor

Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlarımızın hak ettiği değeri görmesini istiyoruz

"Halkımız bu sporları izlemeyi istiyoruz"

29 Ağustos 2016 02:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların Türkiye'de hak ettiği yeri bulmasını istediğini belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütün halkımıza festivalimize gösterdikleri yoğun ilgi ve katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki geleneksel sporlarımız okullarda hak ettiği yeri bulsun. 58 federasyon var, bunların yüzde 90'ı olimpik sporlar veya batının sporlarının federasyonları. Onlara yapılan yatırımlar boşa yapılmış demiyoruz, bütün gençlerimizin sporla zaman geçirmesi ülkemizin geleceği için çok önemli ama biz artık geleneksel sporlarımızın da ülkemizde hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Bu festival şunu görmemize vesile oldu; Türkiye'de geleneksel sporlarımıza yeterince ilgi var, geleneksel sporlarımız bu ilgiyi hak ediyor ve halkımız bu sporları izlemeyi istiyor."

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