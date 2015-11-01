Bilal Erdoğan eşiyle birlikte oyunu kullandı

<p><span style="line-height:1.5;">Cumhurbaşkanı </span><strong style="line-height:1.5;">Recep Tayyip Erdoğan</strong><span style="line-height:1.5;">’ın oğlu </span><strong style="line-height:1.5;">Bilal Erdoğan</strong><span style="line-height:1.5;"> eşi </span><strong style="line-height:1.5;">Reyyan Erdoğan</strong><span style="line-height:1.5;">’la birlikte oyunu kullanmak üzere Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi.</span></p>\r\n\r\n<p>Burada oyunu kullanan Bilal Erdoğan ve eşi açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.</p>\r\n