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Bilal Erdoğan eşiyle birlikte oyunu kullandı

Oyunu kullanan Bilal Erdoğan ve eşi açıklama yapmadan okuldan ayrıldı

01 Kasım 2015 14:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan’la birlikte oyunu kullanmak üzere Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi.

Burada oyunu kullanan Bilal Erdoğan ve eşi açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.

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