Bilal Erdoğan, Cumhuriyet muhabirine açtığı davayı kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Cumhuriyet gazetesinde 13 Eylül 2014 tarihinde “TÜRGEV’e hediye konak” başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle, muhabir Canan Coşkun’a açtığı dava karara bağlandı. Bilal Erdoğan’ı haksız bulan mahkeme, “hakaret” suçunun unsurlarının oluşmadığını belirtti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikâyetçi Bilal Erdoğan katılmazken gazeteci Canan Coşkun ile avukatı Bülent Utku hazır bulundu. Avukat Bülent Utku, davaya konu haberin 25 Aralık soruşturmasındaki tape içeriklerine ilişkin olduğunu kaydederek dava iddianamesinin şikâyet dilekçesi kapsamı dışında düzenlendiğini kaydetti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme de Coşkun’un “hakaret” suçlamasıyla açılan davada unsurları oluşmayan suçtan beraatına karar verdi.

25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin TÜRGEV fezlekesine göre, Bilal Erdoğan, Salih Koç isimli kişiyle yaptığı konuşmada, o dönem restorasyonu yapılan ve kendilerine “hediye” edilen Muhafızlık Konağı ile ilgili belediyeye restorasyonu çabuk bitirmeleri için baskı yapıyordu. Restorasyon işlerini yapan Akın İnşaat isimli firma da Twitter hesabından 25 Eylül 2013’te ,“Hırka-i Şerif Muhafız Konağı 2. Etap Restorasyonu işi tamamlandı… TÜRGEV VAKFI’NA teslim edildi…” mesajını paylaşmıştı