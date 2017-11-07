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Bilal Erdoğan: Bize gerici diyenleri 15 yılda utandırdık

"Bize gerici diyenler uzaya mı gitti?"

07 Kasım 2017 00:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, “Bize gerici diyenleri utandırdık mı 15 yılda, evet. Bu ülkede alnı secdeye gittiği için bize gerici diyenler uzaya mı gitti, hayır” diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Diyarbakır'da düzenlediği programda konuşan Bilal Erdoğan, "Teknolojide, fende, bilimde, en iyi noktaya biz gelmeyiz ki, bu zulüm düzenine alternatif bir düzlem oluşabilsin. Zulme karşı durmak, adaleti tesis etmek üzerine bir düzen geliştirebilmek için bizim çok çalışmamız lazım. Bize gerici diyenleri utandırdık mı 15 yılda, evet. Bu ülkede alnı secdeye gittiği için gerici diyenler, ne uçak yaptırdılar ne araba yaptırdılar. Kendileri uzaya mı gitti, hayır. Ama bu ülkede alnı secdeye gidenler 15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine geçecek bir iş yaptılar" dedi.

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