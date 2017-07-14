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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bilal Erdoğan: Bazı sorumsuz kurumlar 15 Temmuz'u planlayanları sevindirecek girişimlere devam etmişlerdir

"İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar"

14 Temmuz 2017 15:26

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitleri andı. Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Anmada konuşma yapan Erdoğan "Maalesef bazı sorumsuz kurumlar, üzülerek söylemek istiyorum 15 Temmuz'u planlayanları sevindirecek girişimlerde bulunmaya devam etmişlerdir" dedi.

"O esnada havaalanındaydık..."

Bulundukları yerin direniş mekanı olduğunu söyleyen Erdoğan," Geçen sene sabaha kadar burada arkadaşlarımız vardı. Bizler o esnada havaalanındaydık, Cumhurbaşkanımızla. Buradaki kardeşlerimizin o direndikleri kuşatmadan kurtulabilmelerinin sabırla mücadelesini verdik. O gece hainle, vatansever cepheleri çok ayan beyan şekilde belirginleşti. Bir tarafta bu vatanı sevenler, bu vatan için canını verecek olanlar. Bir tarafta bu ülkeyi esir etmek için başkalarının maşası olmayı göze alanlar ve bu millete kurşun sıkmayı göze alanlar. Ayan beyan ortaya çıktılar" diye konuştu. 

"Mücadelemiz devam ediyor"

Şehitlerin kanının yerde kalmaması için son bir yıldır mücadele edildiğini belirten Erdoğan, "Bu işin arkasındakilerle mücadelemiz devam ediyor. Gençlik temsilcileri olarak bizim Türkiye Cumhuriyeti yargısından ve hükümetinden beklentimiz, 15 Temmuz ihanetinin arkasındaki bütün odaklarla sonuna kadar mücedele edilmesidir"dedi.  

"Ayaklarını denk alsınlar"

"Maalesef bazı sorumsuz kurumlar, üzülerek söylemek istiyorum 15 Temmuz'u planlayanları sevindirecek girişimlerde bulunmaya devam etmişlerdir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Gençlik bunları görüyor. Meydan boş değil ve bu vatan sahipsiz değil. Biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz. 15 Temmuz, Çanakkale ruhunun dirilişidir. Namusumuz, bağımsızlığımız söz konusu olduğu zaman, sadece askerimizle, polisimizle değil, 7'de 70'e canımızı vermeye hazır olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar, bunu çok iyi görsünler. Bu milletin geleceği dünden çok daha aydınlık olacaktır.

Tören hazırlıkları sürüyor

Bu arada yarın gerçekleştirilecek anma programı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki hazırlıklar da sürüyor. Gişelerin bulunduğu bölgeye dev bir platform kurulurken, karşısına da tribün yerleştirildi. Yine yarın açılışı gerçekleştirilecek Şehitler Anıtı'nda da son çalışmaları yapılıyor.

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